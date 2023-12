Jeremy Dutcher en concert Centre Culturel Canadien Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Près d’un an après le lancement de la Décennie internationale des langues autochtones de l’Unesco, laissez-vous transporter par la musique “mi-mystique, mi-mystérieuse” de Jeremy Dutcher, le vendredi 19 janvier à 20h.

Jeremy Dutcher est membre Wolastoqiyik de la Première nation Neqotkuk (Tobique), dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Sur la scène du Centre culturel canadien, il présentera son deuxième album “Motewolonuwok” où se mêlent sa langue natale Wolastoqey et l’anglais. Auteur-compositeur de talent, il fusionne les chants de sa communauté et des influences néoclassiques, à des sonorités jazz et pop. Jeremy Dutcher a joué dans les plus grandes salles de concert du monde, et son œuvre musicale l’a conduit jusqu’au Tiny Desk de NPR et à la table des juges de l’émission Canada’s Drag Race.

Une soirée en partenariat avec Musicaction.

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/jeremy-dutcher/ +33144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/jeremy-dutcher/

Jeremy Dutcher – Crédits : Sara Melvin