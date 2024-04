Jeremy DUMONT avec Godwin LOUIS Club 27 Marseille, mercredi 10 avril 2024.

Jeremy DUMONT avec Godwin LOUIS ♫JAZZ♫ Mercredi 10 avril, 19h00 Club 27 15€

Début : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:00:00+02:00

Fred DRAI présente le quintet du pianiste Belge Jeremy DUMONT qui sera accompagné par Godwin LOUIS , un des saxophonistes les plus actifs sur la scène internationale .

Godwin LOUIS est né à Harlem (New York)

Il commence à jouer du saxophone à l’âge de 9 ans. Diplômé du Berklee College of Music et du prestigieux Thelonious Monk Institute for jazz performance, Godwin a étudié et joué avec Herbie HANCOCK, Ron CARTER, Wynton MARSALIS , Barry HARRIS , Chris POTTER , Dee Dee BRIDGEWATER ou encore John SCOFIELD pour n’en citer que quelques uns ….

▪︎ A la trompette : Jean Paul ESTIÉVENART Magnifique trompettiste originaire de Belgique, partageant la scène fréquemment avec Logan RICHARDSON , Éric LEGNINI , il s’est également produit avec Enrico PIERANUNZI , Joe LOVANO ou le trompettiste Avishai COHEN …

▪︎ A la contrebasse : Geraud PORTAL originaire de Bourges , qui joue avec Jacky TERASSON , Ari HOENIG , Luigi GRASSO , Gary BARTZ …

▪︎ A la batterie : Harvel NAKUNDI est également un musicien extraordinaire que l’on retrouve au côtes de Wayne SHORTER , Nicholas PAYTON ainsi que le célèbre bassiste Richard BONA

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 15 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ RÉSERVATIONS par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

