Jérémy Demay dans « Enfin vivant », 30 juin 2022, .

Jérémy Demay dans « Enfin vivant »

2022-06-30 – 2022-06-30

20 20 Jérémy Demay est le seul humoriste français à avoir conquis le coeur des Québécois en s’installant 15 ans là-bas.



Il s’est rapidement tourné vers le développement personnel et il en est sorti deux spectacles qui ont vendu plus de 200 000 tickets. Il est ainsi le premier humoriste humaniste qui saura vous faire rire et vous toucher, pour le plus grand bien de tous.



Il revient enfin en France pour vous faire vivre un spectacle qui vous donnera assurément l’envie de vous sentir vivant.

Jérémy Demay débarque à L’Art Dû pour une date exceptionnelle pour son spectacle « Enfin vivant ».

Jérémy Demay est le seul humoriste français à avoir conquis le coeur des Québécois en s’installant 15 ans là-bas.



Il s’est rapidement tourné vers le développement personnel et il en est sorti deux spectacles qui ont vendu plus de 200 000 tickets. Il est ainsi le premier humoriste humaniste qui saura vous faire rire et vous toucher, pour le plus grand bien de tous.



Il revient enfin en France pour vous faire vivre un spectacle qui vous donnera assurément l’envie de vous sentir vivant.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par