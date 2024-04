Jérémy Charbonnel : Seul tout Compagnie du Café-Théâtre Nantes, samedi 4 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-04 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Dans ce stand-up intime et hilarant, Jérémy Charbonnel nous raconte son itinéraire : l’histoire vraie d’un mec un peu lâche qui décide de prendre des risques pour la première fois de sa vie ! De son enfance au Laos à son idylle avec une narcotrafiquante… Jérémy Charbonnel ne racontera rien ! Sûrement parce qu’il a grandi à St-Cyr-Au-Mont-d’Or, qu’il s’est marié avec une fille de bonne famille et qu’il n’a rien fait de plus excitant que sa JAPD… Alors à 35 ans, Jérémy doit voir les choses en face… Il a passé sa vie à faire ce qu’on lui a dit de faire ! Résultat : une femme, un enfant, une salière électrique et pas grand-chose à raconter… A moins qu’une décision ne vienne tout chambouler ! Avec ce nouveau spectacle, Jérémy Charbonnel nous expose, avec humour et sincérité, ses failles, ses peurs et ses travers pour mieux révéler les petites faiblesses de chacun. Représentations du 2 au 4 mai 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com