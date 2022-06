Jérémy Charbonnel dans « Spectacle sans gluten » Marseille 7e Arrondissement, 5 octobre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Jérémy Charbonnel dans « Spectacle sans gluten »

2022-10-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-06

15 22 Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les shampooings sans parabène ?



Vous allez adorez le premier spectacle sans gluten ! Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées en plein air et son humour éco-irresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui l’entoure.



Les intolérants au second degré sont prévenus… L’humour bio aussi peut être dégueulasse !

Retrouvez Jérémy Charbonnel dans « Spectacle sans gluten » sur la scène du 16/19 Comédie Marseille. Rendez-vous les 5 et 6 octobre.

https://www.16-19.fr/comediemarseille

