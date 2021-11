Jérémy Charbonnel dans Spectacle sans gluten Espace Jacques Brel, 26 mars 2022, Castanet-Tolosan.

Jérémy Charbonnel dans Spectacle sans gluten

Espace Jacques Brel, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

Dans le cadre du Festival Mère Deny’s 2022 ! Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées en plein air et son humour éco-irresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui l’entoure. Les intolérants au second degré sont prévenus… L’humour bio aussi peut être dégueulasse ! Le Saviez-vous? – Jérémy Charbonnel est noté 93/100 sur Yuka. – Rire sans gluten réduit les ballonnements (voir avec votre médecin traitant pour plus d’informations). – Aucun végan n’est maltraité durant le spectacle*. * Quoique… Réservations et informations : [https://www.meredenysfamily.com/](https://www.meredenysfamily.com/) 06 44 76 29 70

15 & 11 €

Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les shampooings sans paraben ? Vous allez adorez le premier spectacle sans gluten !

Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00