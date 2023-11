Jérémy Bruger – Mind Watcher Le Son de la Terre Paris 05, 15 février 2024, Paris 05.

Le jeudi 15 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billet Concert Jérémy Bruger – Mind Watcher : 25 EUR

Mind Watcher – Pathways. Ne manquez pas le concert de ce nouveau groupe qui vient tout juste de sortir son 1er album !

Au fil des ans, le pianiste compositeur Jérémy Bruger s’est forgé une solide réputation, en particulier sur Paris, lors de nombreux concerts très appréciés, et grâce aux trois albums en trio qu’il a déjà à son actif, dont les titres parlent d’eux-mêmes : « Jubilation » (2013), « Réflections » (2016) et « Moods » (2020), qui reçut par ailleurs un excellent accueil, un florilège d’humeurs exquis fait de compositions et de reprises de standards. L’occasion pour lui de montrer son grand talent de musicien et la richesse de son écriture, pour un jazz au ton moderne et rafraichissant. Nous retrouvons toutes ces qualités dans « Pathways », son nouveau disque en quartet paru sur We See Music, où il s’est entouré d’acteurs vifs de la nouvelle vague jazz, qui se trouvent bien souvent engagés dans d’intéressants projets en parallèle et sont eux aussi très actifs sur les scènes parisiennes, et même au-delà ! Il y a donc autour de lui Thomas Gaucher à la guitare, Gabriel Pierre à la contrebasse et Malte Arndal à la batterie. Autant dire que nous avons là un groupe musclé, perfectionniste et bourré d’idées, qui n’a rien à envier aux combos hype de la Big Apple ! (Dom Imonk)

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : http://jeremybruger.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602859542 https://www.sondelaterre.fr/event/jeremy-bruger-mind-watcher/#billetterie

