Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JEREMSTAR – ENFIN SUR SCENE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

JEREMSTAR – ENFIN SUR SCENE Carcassonne, 26 mars 2022, Carcassonne. JEREMSTAR – ENFIN SUR SCENE Carcassonne

2022-03-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-26

Carcassonne Aude 28 28 EUR STRATÈGES ORGANISATION en accord avec RED VELVET ET GAYA PROD présentent JÉREMSTAR ‘ Enfin sur scène ‘ Durée: 1h40 JEREMSTAR arrive enfin sur scène !

Dans ce premier One Man Show, Jeremstar questionne son rapport à la célébrité.

Sans filtre, il dévoile sa ” vraie story “. En revenant sur ces dix années de gloire à tout prix, passées sous la lumière des projecteurs, il délivre aujourd’hui un nouveau message, raisonné et mature sur la notoriété qu’il a longtemps plébiscité sans aucun fondement… Jeremstar alterne le récit des moments festifs partagés avec ses ” Jeremstarlettes ” et des passages plus sensibles et profonds. Il permet d’en savoir toujours davantage sur ” le vrai Jérémy “, celui qui se questionne, celui qui doute… Un spectacle absurde et drôle, à son image, pour faire prendre à son public toute la mesure de son premier talent, la Comédie.

Faire rire : voici le plus beau rêve de Jeremstar, la vocation qui l’a toujours animé ! Carcassonne

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne