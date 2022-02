JEREMSTAR – ENFIN SUR SCENE ! Béziers, 27 mars 2022, Béziers.

2022-03-27 14:30:00 – 2022-03-27

Pour son premier one-man show, Jeremstar questionne son rapport à la célébrité.

Il dévoile sa vraie story, sans filtre, et revient sur ces dix années de gloire passées sous la lumière des projecteurs . Il délivre aujourd’hui un nouveau message, raisonné et mature sur la notoriété qu’il a longtemps plébiscité sans aucun fondement.

L’artiste alterne son récit entre les moments festifs partagés avec ses “Jeremstarlettes” et des passages plus sensibles et profonds, qui permettent d’en savoir davantage sur le vrai Jérémy, celui qui doute et se questionne…

C’est un spectacle absurde et drôle, à l’image de Jeremstar qui permet à son public de comprendre toute la mesure de son talent.

En vente dans vos Offices de Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage, ainsi que dans les points de vente habituels.

zingazanga@ville-beziers.fr +33 4 99 41 36 36

