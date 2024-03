Jérémie Lucchese aux Disquaires Les Disquaires Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

5 euros.

Originaire du sud de la France, Jérémie déménage à Paris en 2020 pour intégrer la classe de jazz et musiques improvisées du CNSM (conservatoire national supérieur de musique). Il en sort diplômé en 2023. Après ces trois années d’explorations musicales dans la capitale, il décide de réunir des musiciens qu’il apprécie pour jouer sa musique. Influencé par la scène nord-européenne et New-yorkaise actuelle, son répertoire s’articule autour de mélodies fortes et de phases d’improvisations où l’instant est roi.

Le groupe est composé de Jérémie Lucchese aux saxophones ténor et soprano, Olivier Van Niekerk à la guitare électrique, Levi Harvey au piano, Gabriel Sauzay à la contrebasse et Paul Lefèvre à la batterie. Le Quintet s’est produit sur plusieurs scènes et festivals notamment « Jazz Sur Seine », « Jazz à la Villette », le Sunset-sunside, 38riv’ etc…

Style : Jazz compositions

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Jérémie Lucchese