Jérémie Kiefer + Cat Loris LA DAME DE CANTON, 7 mars 2023, PARIS.

Jérémie Kiefer + Cat Loris LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 20:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Jérémie Kiefer Bancale et séduisante. Atypique et âpre. Flamboyante et aride. La poésie de Jérémie Kiefer est paradoxale. Tout comme son art de faire tenir debout les chansons les plus improbables par la grâce d'un arrangement magique ou d'un refrain imparable. Un artiste rare avec un vrai talent d'écriture. Jérémie Kiefer, chanteur et musicien français, fait partie de la grande famille des chanteurs à texte. Il s'est produit dans une trentaine de dates dont les premières parties d'Olivia Ruiz, Liane Foly, Askehoug… Demi-finaliste du prix Moustaki en 2018, Manifeste, son premier album, évolue dans un univers aux sonorités électro-folk. Pour ce nouvel opus, Exode, il s'est entouré de Nicolas Dufournet, Bertrand Betsch, Lisa Papineau, Samuel Cajal, Matthieu Lesénéchal, Delphine Godin, Scott Bricklin, Anna Swieton, Armelle Yons, Marine Williamson, Cat Loris, Hocine Maarouf, Sôliz et Alice Animal. Exode est son deuxième album. Dominique A en a fait l'éloge dans le journal La Croix. Il a accompagné à plusieurs reprises Catherine Ringer dans le cadre d'une lutte pendant l'été 2022. Son premier roman est en cours d'écriture. Cat Loris Son premier album, « Hypersensible », sort en 2019. Elle en a confié la réalisation à Chadi Chouman (guitariste de Debout sur le zinc, Wati Watia zorei band). En 2020 l'album remporte le Premier Prix des Nuitées Vagabondes (Langeais) pour les albums autoproduits, et le Prix Claude Lemesle. La même année, Cat Loris est demi finaliste du Prix Moustaki, du tremplin Initiative Chanson et finaliste du Carrefour de la Chanson à Clermont-Ferrand. De 2019 à 2022, elle organise et produit à La Dame de Canton les soirées Zamis Zartistes pour favoriser les collaborations artistiques. Pour l'album « Passeurs d'amour » (2021) de Bruno Bazinet, elle interprète le duo « Je voudrais voir quelqu'un » et participe aux chœurs. Ce très bel album collectif a pour but de cultiver la puissance de l'amour, de la solidarité et de l'espoir grâce à la Musique. Armelle Yons l'invite aussi pour un duo sur le titre « No scrupule », de son premier album « Mon secret » (à paraître en 2023). Jérémie Kiefer (Kiefer) la sollicite également pour les chœurs de son deuxième album « Exode » (2022) notamment sur le single « À l'orange ». La chanteuse folk Marine Williamson lui confie l'écriture du titre « Immobile » (adaptation en français de son titre Snow) pour son nouvel EP « La chambre claire » (février 2023) et lui demande également de faire sa première partie aux Trois Baudets le 18 janvier 2023. La préparation du deuxième album est en cours et c'est à nouveau vers Chadi Chouman que Cat Loris a souhaité se tourner pour la réalisation. A suivre.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

