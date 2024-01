Jérem Rassch Pourquoi pas Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Nouveau spectacle de Jérem Rassch

Ce spectacle est comme un premier rencard,

comme une évidence, une alchimie, une fusion…



Tu passeras du rire aux larmes, sans gêne, comme deux amis qui viennent de se retrouver !

Enfin bref, sous ses airs de diablotin, JEREM n’est qu’amour ! Ce soir, il sera ta série addictive, sociétale, mélodramatique, entre humour et sensibilité sur fond de tendresse… #FleurBleue

Aujourd’hui JEREM s’attaque aux névroses sociétales.

Difficile de rester détendu et serein au coeur de toutes les nouvelles qui nous inondent…



JEREM nous invite à nous observer, nous décortiquer, toujours avec beaucoup d’empathie et nous amène à rire de la nature humaine…

JEREM garde sa ligne de conduite. Il dénonce et critique mais comme disait si bien COLUCHE :

» Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître il faut les aimer »



Jerem est un humoriste comédien plein de bienveillance, qui joue un One Man où il invite le public à participer à travers de nombreuses interactions. EUR.

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005

