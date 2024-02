JEREM RASSCH LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, samedi 27 avril 2024.

La suite de Pourquoi pas !Ce spectacle, c’est comme un premier rencard, une évidence, une alchimie, une fusion… Comme ton ex toxique, avec ce goût de ‘reviens-y’ ! Alors, tu te tournes vers ton psy qui va finir par faire un burn-out, parce qu’a priori, le voir 12 fois par semaine, c’est trop ! #LooserJe ne suis qu’amour ! Ce soir, je serai ton Netflix. Ta série addictive, sociétale, mélodramatique, entre humour et sensibilité sur fond de tendresse… #FleurBleueDétail important, je suis dépendant affectif, donc sache que si tu m’effleures le bras, pour moi, on sera marié et je serai en train de monter un projet immobilier (j’ai déjà repéré 2-3 Biens en région !) #BoboPS : Je t’aime déjà !Jérem? Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31