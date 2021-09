Jerem Rassch Escalier du rire, 31 mars 2022, Albert.

Jerem Rassch

du jeudi 31 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 à Escalier du rire

Ce One Man Show véhicule de nombreux messages positifs tels que l’acceptation de soi, l’acceptation des différences, l’amour familial… Ces messages de tolérance tout au long du spectacle sont en réponse des dérives de notre société où l’acceptation des autres, des cultures et des modes de vies, sont souvent bafouées… Entre humour et sensibilité, Jerem Rassch vous embarque dans l’univers de chacun de ses différents personnages hauts en couleurs. Il dresse le portrait d’une sacrée famille, sans langue de bois… L’artiste n’hésite pas à critiquer, parodier et pousser à l’extrême les traits de chacun aux caractéristiques bien différentes mais tous aussi attachants les uns que les autres. Jerem Rassch sait se montrer piquant et attachant au travers de ses personnages familiaux. Sa proximité avec le public vous transportera dans l’univers de chacun. Dans Sacrée famille, Jerem Rassch dénonce et critique ; mais, comme le disait si bien oluche : Pour critiquer les gens il faut les connaitre, et pour les connaitre il faut les aimer.

17€ (TR 15€)

un one-man-show proposé sur 3 jours à l’Escalier du rire

Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T22:00:00;2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00