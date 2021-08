La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais JEP – Visites théâtrales au barrage EDF de la Rance La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite ludique et décalée pour découvrir l'histoire de la construction de ce site de production d'électricité. Savez-vous comment a été construite l'usine marémotrice sur l'estuaire de la Rance ? À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, EDF invite le public à venir découvrir l'histoire de ce site de production d'électricité au travers d'une visite théâtrale ludique et décalée. Visite gratuite. Durée 1h30. Réservation obligatoire. Visite le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 – 9h30, 10h30, 14h, 15h et 16h – Barrage de la Rance espace-decouverte-rance@edf.fr +33 2 99 16 37 14 https://www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/visiter-espace-decouverte

