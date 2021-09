Ville-la-Grand Ville-la-Grand Haute-Savoie, Ville-la-Grand JEP – Visites guidées du Moulin de Carra Ville-la-Grand Ville-la-Grand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Ville-la-Grand

JEP – Visites guidées du Moulin de Carra Ville-la-Grand, 18 septembre 2021, Ville-la-Grand. JEP – Visites guidées du Moulin de Carra 2021-09-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00

Ville-la-Grand Haute-Savoie Redécouvrez le Moulin de Carra à travers ses patrimoines et son histoire. moulin@vlg.fr +33 4 50 84 24 24 https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Ville-la-Grand Autres Lieu Ville-la-Grand Adresse Ville Ville-la-Grand lieuville 46.20835#6.2559