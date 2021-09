Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan JEP-Visitée guidée Les maisons en pan de bois Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

JEP-Visitée guidée Les maisons en pan de bois Dinan, 18 septembre 2021, Dinan. JEP-Visitée guidée Les maisons en pan de bois 2021-09-18 – 2021-09-19

Dinan Côtes d’Armor Samedi 18 et Dimanche 19: 11:00 – 12:30 / 14:00 – 15:30

Au cours d’une visite guidée, venez découvrir les différentes typologies de maisons en pan de bois qui composent la ville. Chacune témoigne d’une époque et d’un mode de vie. Saurez-vous les reconnaître ? Terminez votre visite par la découverte de l’intérieur de la Maison du Gouverneur. GRATUIT Samedi 18 et Dimanche 19: 11:00 – 12:30 / 14:00 – 15:30

