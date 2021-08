Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer [JEP] Visite libre du Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

[JEP] Visite libre du Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 18 septembre 2021, Varengeville-sur-Mer. [JEP] Visite libre du Musée Michel Ciry 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée Michel Ciry 6 bis rue Marguerite Roll

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Découvrez gratuitement le musée consacré aux œuvres de Michel Ciry, artiste peintre, graveur, dessinateur et compositeur. Il s’installa à Varengeville-sur-Mer dans les années 60 et s’y éteint en 2019. Découvrez gratuitement le musée consacré aux œuvres de Michel Ciry, artiste peintre, graveur, dessinateur et compositeur. Il s’installa à Varengeville-sur-Mer dans les années 60 et s’y éteint en 2019. contact@museemichelciry.com +33 2 32 90 01 52 http://www.museemichelciry.com/ Découvrez gratuitement le musée consacré aux œuvres de Michel Ciry, artiste peintre, graveur, dessinateur et compositeur. Il s’installa à Varengeville-sur-Mer dans les années 60 et s’y éteint en 2019. dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Autres Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Musée Michel Ciry 6 bis rue Marguerite Roll Ville Varengeville-sur-Mer lieuville 49.90739#0.9946