Mirmande Drôme Visite libre de l'église Sainte Foy et pour ses derniers jours, de l’exposition Bernard Cathelin qu’elle a accueillie cet été. Sainte-Foy, au sommet du village perché de Mirmande, est désacralisée et accueille des expositions et concerts. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Lieu Mirmande