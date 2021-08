JEP – Visite guidée offerte Musée du Papier peint, 19 septembre 2021, Rixheim.

JEP – Visite guidée offerte

le dimanche 19 septembre à Musée du Papier peint

Au premier abord, papier peint et architecture semblent être des disciplines bien éloignées. Et pourtant, ils entretiennent une étroite relation : si l‘un est l’art de bâtir, l’autre est l’art d’habiller les murs. La nouvelle exposition, “Perspectives, quand le mur s’habille d’architecture”, met en évidence la richesse et la diversité des liens qui unissent papier peint et architecture au travers de plus de 160 documents, dont une soixantaine de pièces inédites. Les espaces permanents du musée proposent de découvrir les techniques de fabrication du papier peint et les décors panoramiques de la manufacture Zuber.

Tarif exceptionnel de 2 € l’entrée, gratuité pour les moins de 16 ans, réservation obligatoire

Découvrir le musée et son exposition

Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00