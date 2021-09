Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Visite guidée : Les graffitis de la tour de Saint-Jacques Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[JEP] Visite guidée : Les graffitis de la tour de Saint-Jacques Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe.

2021-09-18 – 2021-09-19

Les graffitis de la tour de l'église Saint-Jacques représentent une richesse fragile. le Comité de sauvegarde des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy vous invite à voir et comprendre "l'invisible" gravé sur les murs au XVIIème siècle.

+33 2 32 14 40 60

