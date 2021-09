Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Visite guidée : Le retable de Saint Rémy Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[JEP] Visite guidée : Le retable de Saint Rémy Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. [JEP] Visite guidée : Le retable de Saint Rémy 2021-09-18 16:15:00 16:15:00 – 2021-09-18

Dieppe Seine-Maritime Savoir-faire artistique, contexte historique de la Contre-Réforme catholique, vous saurez tout sur ce chef-d’oeuvre de l’art religieux lors de cette visite. Savoir-faire artistique, contexte historique de la Contre-Réforme catholique, vous saurez tout sur ce chef-d’oeuvre de l’art religieux lors de cette visite. Savoir-faire artistique, contexte historique de la Contre-Réforme catholique, vous saurez tout sur ce chef-d’oeuvre de l’art religieux lors de cette visite. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville 49.92468#1.07303