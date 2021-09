Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux JEP – Visite guidée – Le Moulin de Buglais Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux Côtes d'Armor Lancieux Poussez les portes du moulin et laissez-vous conter l'histoire et le fonctionnement de ce monument, devenu aujourd'hui l'un des symboles de Lancieux. Visites guidées du Moulin de Lancieux de 10h à 12h et de 13h à 17h. Gratuit, sans réservation. Durée 30 minutes. Port du masque obligatoire. Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 – De 10h à 12h et de 13h à 17h – Moulin du Buglais +33 2 96 86 22 19 https://www.mairie-lancieux.fr/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Rue des Meuniers Moulin de Buglais Ville Lancieux lieuville 48.59944#-2.14931