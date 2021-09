Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Visite guidée : Le Bunker R600 Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[JEP] Visite guidée : Le Bunker R600 Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. [JEP] Visite guidée : Le Bunker R600 2021-09-18 – 2021-09-18

Dieppe Seine-Maritime A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, pénétrez dans un bunker mis à jour en 2018 dans un jardin particulier du hameau de Puys. Au moins 836 bunkers ont été érigés dans le secteur de Dieppe, le bunker de Puys étant l’un des plus récent consrtruit après le raid de Dieppe. il faisait partie du Mur de l’Atlantique.

Entrée dans l'ouvrage par groupes de 5 personnes
courrier@bunkerarcheodieppe.com +33 6 73 17 91 02 http://www.bunkarcheodieppe.com/

