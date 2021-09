Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan JEP – Visite Guidée : La chapelle Saint-Joachim Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Samedi et dimanche de 14h à 18h Visite commentée par les membres de la Commune libre de la rue de Saint-Malo

Implantée sur l’emplacement primitif de l’église Saint-Malo, premier édifice

paroissial fondé à Dinan au 11e siècle, la chapelle Saint-Joachim est restaurée au 19e siècle. En compagnie des membres de la Commune Libre – comité des fêtes de la rue Saint-Malo, venez découvrir cette chapelle habituellement fermée au public.

