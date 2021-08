Lodève Lodève Hérault, Lodève JEP – VISITE GUIDÉE DU PARCOURS “EMPREINTES DE L’HOMME” CONSACRÉ À LA PRÉHISTOIRE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

JEP – VISITE GUIDÉE DU PARCOURS “EMPREINTES DE L’HOMME” CONSACRÉ À LA PRÉHISTOIRE Lodève, 18 septembre 2021, Lodève. JEP – VISITE GUIDÉE DU PARCOURS “EMPREINTES DE L’HOMME” CONSACRÉ À LA PRÉHISTOIRE 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 14:45:00

Lodève Hérault Découvrez la vie quotidienne des Hommes préhistoriques, leurs outils, leurs croyances, les premiers villages, les dolmens… Cette visite présente en particulier le Néolithique, une période passionnante où se mettent en place les bases de notre société sédentaire. Tout public – 45 min – 20 pers max

Réservation conseillée sur museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10

Réservation conseillée sur museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10

