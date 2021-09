Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Haute-Savoie, VETRAZ MONTHOUX JEP – Visite guidée du centre technique municipal Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Catégories d’évènement: Haute-Savoie

VETRAZ MONTHOUX

JEP – Visite guidée du centre technique municipal Vétraz-Monthoux, 19 septembre 2021, Vétraz-Monthoux. JEP – Visite guidée du centre technique municipal 2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00

Vétraz-Monthoux Haute-Savoie Vétraz-Monthoux Découvrez les coulisses du centre technique municipal de la commune. +33 4 50 37 32 09 http://www.vetraz-monthoux.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme des Monts de Genève

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, VETRAZ MONTHOUX Autres Lieu Vétraz-Monthoux Adresse Ville Vétraz-Monthoux lieuville 46.17461#6.25824