[JEP] Visite guidée : Dieppe et le Canada Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe.

[JEP] Visite guidée : Dieppe et le Canada 2021-09-18 – 2021-09-18

Dieppe Seine-Maritime

Des grands voyages d’exploration de la Renaissance au plus récent mais aussi plus tragique événement que constitua le raid du 19 août 1942, les liens entre Dieppe et le Canada sont nombreux. L’histoire de la ville ne saurait être comprise sans évoquer l’Acadie et le Québec, sans oublier le Canada anglophone. Pêche à la morue, commerce de la fourrure, cartographie, évangélisation des amérindiens : telles seront les thématiques au programme de cette découverte.

Des grands voyages d’exploration de la Renaissance au plus récent mais aussi plus tragique événement que constitua le raid du 19 août 1942, les liens entre Dieppe et le Canada sont nombreux. L’histoire de la ville ne saurait être comprise sans évoquer l’Acadie et le Québec, sans oublier le Canada anglophone. Pêche à la morue, commerce de la fourrure, cartographie, évangélisation des amérindiens : telles seront les thématiques au programme de cette découverte.

