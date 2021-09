Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire JEP – Visite guidée “de la Tour au Moulin” Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

JEP – Visite guidée “de la Tour au Moulin” Marcigny, 19 septembre 2021, Marcigny. JEP – Visite guidée “de la Tour au Moulin” 2021-09-19 – 2021-09-19 Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny EUR 0 0 Visite guidée du bâtiment de la Tour du Moulin : extérieur et intérieur, de la salle des meules à la charpente, chef-d’œuvre d’architecture.

musee.tourdumoulin@gmail.com +33 3 85 25 37 05 http://www.tour-du-moulin.fr/

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Ville Marcigny lieuville 46.27457#4.04318