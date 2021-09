Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Visite guidée : Camille Saint-Saëns et Dieppe Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[JEP] Visite guidée : Camille Saint-Saëns et Dieppe Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. [JEP] Visite guidée : Camille Saint-Saëns et Dieppe 2021-09-18 15:45:00 – 2021-09-18 Place Louis Vitet Dieppe Ville d’art et histoire

Dieppe Seine-Maritime Quel est le lien entre Camille Saint-Saëns et Dieppe ? Le compositeur du célèbre Carnaval des animaux a imprimé sa marque dans le cœur de notre cité. Cette visite en centre-ville de Dieppe vous conduira sur ses traces, au fil de sa correspondance avec son cousin, bibliothécaire à Dieppe. Quel est le lien entre Camille Saint-Saëns et Dieppe ? Le compositeur du célèbre Carnaval des animaux a imprimé sa marque dans le cœur de notre cité. Cette visite en centre-ville de Dieppe vous conduira sur ses traces, au fil de sa correspondance… Quel est le lien entre Camille Saint-Saëns et Dieppe ? Le compositeur du célèbre Carnaval des animaux a imprimé sa marque dans le cœur de notre cité. Cette visite en centre-ville de Dieppe vous conduira sur ses traces, au fil de sa correspondance avec son cousin, bibliothécaire à Dieppe. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Place Louis Vitet Dieppe Ville d'art et histoire Ville Dieppe