L'Office de Tourisme vous propose un programme exceptionnel de visites guidées : Vendredi 16 septembre 2022 n21h : Amboise nocturne, une découverte de la ville à la lanterne Samedi 17 septembre 2022 n11h : Greniers de César, un site troglodytique unique en France n14h: Amboise sous l'occupation, un focus sur une sombre période pour l'histoire de la ville n16h : Cimetière des Ursulines, un hommage aux grandes personnalités d'Amboise n21h30 : Amboise nocturne, une découverte de la ville à la lanterne Dimanche 18 septembre 2022 n11h : Greniers de César, un site troglodytique unique en France n14h: Art contemporain à Amboise n14h : Amboise sous l'occupation, un focus sur une sombre période pour l'histoire de la ville n16h : Cimetière des Ursulines, un hommage aux grandes personnalités d'Amboise

