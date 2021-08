Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube, Brienne-le-Château JEP – Visite gratuite du Musée Napoléon Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

JEP – Visite gratuite du Musée Napoléon Brienne-le-Château, 18 septembre 2021, Brienne-le-Château. JEP – Visite gratuite du Musée Napoléon 2021-09-18 – 2021-09-19

Brienne-le-Château Aube Brienne-le-Château À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Napoléon vous ouvre ses portes gratuitement durant tout le weekend ! contact@musee-napoleon-brienne.fr +33 3 25 27 65 80 http://www.musee-napoleon-brienne.fr/ À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Napoléon vous ouvre ses portes gratuitement durant tout le weekend ! dernière mise à jour : 2021-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Brienne-le-Château Adresse Ville Brienne-le-Château lieuville 48.38893#4.52804