Iguerande Iguerande IGUERANDE, Saône-et-Loire JEP – Visite du bourg et de l’église Iguerande Iguerande Catégories d’évènement: IGUERANDE

Saône-et-Loire

JEP – Visite du bourg et de l’église Iguerande, 18 septembre 2021, Iguerande. JEP – Visite du bourg et de l’église 2021-09-18 – 2021-09-18 Place de l’Eglise Montée du Bourg

Iguerande Saône-et-Loire Iguerande 0 0 EUR Visite guidée du bourg d’Iguerande, un des villages les plus anciens du Brionnais. Venez en savoir plus sur ses origines, son église et d’autres anecdotes.

Vous découvrirez le style roman très pur de cette église et quelques sculptures énigmatiques… micro-folie@iguerande.fr +33 3 85 84 07 14 https://www.iguerande.fr/ Visite guidée du bourg d’Iguerande, un des villages les plus anciens du Brionnais. Venez en savoir plus sur ses origines, son église et d’autres anecdotes.

Vous découvrirez le style roman très pur de cette église et quelques sculptures énigmatiques… dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: IGUERANDE, Saône-et-Loire Autres Lieu Iguerande Adresse Place de l'Eglise Montée du Bourg Ville Iguerande lieuville 46.20923#4.07788