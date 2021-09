Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille Aube, Brienne-la-Vieille JEP Visite de l’abbaye de Basse Fontaine te conférence “Les Abbayes et Prieurés dans le Parc de l’Aube” Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille Catégories d’évènement: Aube

JEP Visite de l’abbaye de Basse Fontaine te conférence “Les Abbayes et Prieurés dans le Parc de l’Aube” Brienne-la-Vieille, 18 septembre 2021, Brienne-la-Vieille. JEP Visite de l’abbaye de Basse Fontaine te conférence “Les Abbayes et Prieurés dans le Parc de l’Aube” 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Brienne-la-Vieille Aube Brienne-la-Vieille aap.pnrfo@wanadoo.fr +33 3 25 41 07 83 http://amis-parc-foret-orient.fr/ Les Amis de Basse Fontaine dernière mise à jour : 2021-09-07 par

