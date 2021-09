Créhen Créhen Côtes-d'Armor, Créhen JEP-Visite conférence à l’Ancien Couvent des Carmes du Guildo Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

JEP-Visite conférence à l’Ancien Couvent des Carmes du Guildo Créhen, 18 septembre 2021, Créhen. JEP-Visite conférence à l’Ancien Couvent des Carmes du Guildo 2021-09-18 11:30:00 – 2021-09-18

Créhen Côtes d’Armor Sur un site occupé au XIIIe siècle par les chevaliers de St Jean de Jérusalem, « le Couvent du Bon Port » fut fondé en 1620.

Vous découvrirez lors de la visite-conférence des extérieurs l’histoire passionnante du lieu, retracée par les propriétaires (Historien de l’art, Ecole du Louvre), le choeur de l’église récemment couvert ainsi qu’une video de la reconstitution du couvent en 3D.

