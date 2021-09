Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Visite commentée du Temple de Dieppe Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[JEP] Visite commentée du Temple de Dieppe 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18 12:00:00 Temple de Dieppe 76 Rue de la Barre

La chapelle construite par les Carmélites en 1631, rue de la Barre, démolie lors du bombardement de 1694, fut reconstruite en 1735 et 1745. Cette chapelle fut acquise par la ville de Dieppe en 1832 pour en faire un temple protestant en 1835, affectation toujours en vigueur de nos jours. D'abord partagé avec les Anglicans jusqu'en 1873, ce temple est ensuite utilisé exclusivement pour le culte reformé. Tout au long de ce week-end vous seront proposés la présentation du temple et du protestantisme à Dieppe.

