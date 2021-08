JEP Un patrimoine pour tous Beaulieu, 18 septembre 2021, Beaulieu.

JEP Un patrimoine pour tous 2021-09-18 – 2021-09-19 Le Bourg Eglise et salle polyvalente

Beaulieu Orne

À l’occasion des JEP, venez découvrir le patrimoine bâti et naturel de Beaulieu :

• Jeu/concours récompensé par des entrées dans les musées de la région

• Exposition dans l’église et salle polyvalente,

« Histoire et vie de notre village »

• Expo-vente de créations artisanales

• Diffusion d’un film : Beaulieu, village frontière

