JEP Soirée aux bougies Abbeville, 18 septembre 2021, Abbeville.

JEP Soirée aux bougies 2021-09-18 20:00:00 – 2021-09-18 00:00:00

Abbeville Somme

Illumination du musée Boucher de Perthes d’Abbeville

Le musée Boucher de Perthes est riche d’une longue et passionnante histoire. Partez à la découverte des différents espaces de l’établissement grâce au parcours de visite spécialement crée pour l’occasion ! Au détour des salles d’expositions, des passages méconnus du beffroi ou dans l’antre des réserves, ouvrez les yeux et les oreilles … certaines oeuvres et personnages hauts en couleurs vous y attendent pour vous conter leur histoire du lieu !

Premier départ à 20h

Départ toutes les 10 minutes d’un groupe

Réservation préalable obligatoire :

un horaire de passage vous sera communiqué lors de la réservation.

