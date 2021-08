Corseul Corseul Corseul, Côtes-d'Armor JEP – Sanctuaire du Haut Becherel- Accroche-toi si tu peux Corseul Corseul Catégories d’évènement: Corseul

Dimanche 19 septembre 2021 11h30

16h30

Sanctuaire du Haut-Bécherel | Corseul À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération propose quelques surprises artistiques sur des lieux de patrimoine du territoire pour la 4ème année consécutive. C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment. Gratuit . contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 83 35 10 http://www.coriosolis.com/ Cirque – Cie Les Invendus

