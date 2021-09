Montaren-et-Saint-Médiers Montaren-et-Saint-Médiers Gard, Montaren-et-Saint-Médiers JEP – Rallye / Quizz Montaren-et-Saint-Médiers Montaren-et-Saint-Médiers Catégories d’évènement: Gard

JEP – Rallye / Quizz Montaren-et-Saint-Médiers, 18 septembre 2021, Montaren-et-Saint-Médiers. JEP – Rallye / Quizz 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00

Montaren-et-Saint-Médiers Gard A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, participez au Rallye Quizz où vous partirez à la découverte de l’histoire et du patrimoine du village de Montaren Saint Médiers. Une après midi ludique et pédagogique ! dernière mise à jour : 2021-09-03 par

