Hettange-Grande Hettange-Grande HETTANGE GRANDE, Moselle JEP – RALLYE DU PATRIMOINE Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

JEP – RALLYE DU PATRIMOINE Hettange-Grande, 18 septembre 2021, Hettange-Grande. JEP – RALLYE DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Hettange-Grande Moselle Pour découvrir la ville d’Hettange-Grande, venez chercher un questionnaire à l’entrée de la mairie et partez à l’aventure dans les rues de la ville sur un parcours d’une dizaine de kilomètres, avec un rallye photo pour les enfants. +33 3 82 53 10 02 http://www.ville-hettange-grande.com/ Maire Hettange-Grande dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Ville Hettange-Grande lieuville 49.40745#6.15151