JEP : Portes ouvertes église de Lignerolles Tourouvre au Perche, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche.

JEP : Portes ouvertes église de Lignerolles 2021-09-18 – 2021-09-19 LIGNEROLLES Eglise Notre Dame de la Nativité

Tourouvre au Perche Orne

A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de pèlerinage recherché au XXe s.

Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h

A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de pèlerinage recherché au XXe s.

Visite libre samedi et…

+33 2 33 25 74 25

A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de pèlerinage recherché au XXe s.

Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h

dernière mise à jour : 2021-08-24 par