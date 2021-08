Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche JEP : Portes Ouvertes Eglise de Champs Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

JEP : Portes Ouvertes Eglise de Champs Tourouvre au Perche, 19 septembre 2021, Tourouvre au Perche. JEP : Portes Ouvertes Eglise de Champs 2021-09-19 – 2021-09-19 Eglise Saint-Evroult CHAMPS

Tourouvre au Perche Orne Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint-Evroult de Champs ouvrira ses portes.

Eglise du XI e et XVI es en partie de style roman. Belles fresques polychromes à l’intérieur. A proximité tombe de l’abbé Fret, historien du Perche.

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Eglise Saint-Evroult CHAMPS Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.58482#0.55075