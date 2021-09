Ville-la-Grand Ville-la-Grand Haute-Savoie, Ville-la-Grand JEP – Ouvertures exceptionnelles dans le Quartier des Arts Ville-la-Grand Ville-la-Grand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Ville-la-Grand

JEP – Ouvertures exceptionnelles dans le Quartier des Arts Ville-la-Grand, 18 septembre 2021, Ville-la-Grand. JEP – Ouvertures exceptionnelles dans le Quartier des Arts 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue du Commerce Quartier des Arts

Ville-la-Grand Haute-Savoie Ville-la-Grand Durant les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le charmant quartier des Arts de Ville-la-Grand. +33 4 50 84 24 24 https://www.ville-la-grand.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Ville-la-Grand Autres Lieu Ville-la-Grand Adresse Rue du Commerce Quartier des Arts Ville Ville-la-Grand lieuville 46.20274#6.24894