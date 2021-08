La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais JEP – Musée Manoli visite libre et atelier de modelage La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

JEP – Musée Manoli visite libre et atelier de modelage La Richardais, 18 septembre 2021, La Richardais. JEP – Musée Manoli visite libre et atelier de modelage 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Musée Manoli 9 Rue du Suet

Le Musée vous accueille gratuitement en visite libre sur une durée d'une heure. Un atelier de modelage en argile est proposé en continu dans le jardin de sculptures. Les créations pourront être emportées ! Entrée libre. L'entrée au musée est soumise à une réservation préalable. Billet d'entrée + certificat sanitaire seront demandés à votre arrivée. Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 – De 11h à 18h – Musée Manoli museemanoli@manoli.org +33 2 23 18 72 79 http://www.manoli.org/

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Musée Manoli 9 Rue du Suet Ville La Richardais lieuville 48.60864#-2.03529