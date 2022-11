JEP – Musée « La Mémoire d’Oyé » Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Saône-et-Loire Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée « La Mémoire d’Oyé » vous accueille dans un bâtiment du XVIII ème siècle (ancienne école du Bourg), pour vous faire découvrir 9 salles qui racontent la vie d’autrefois.

Vous pourrez également découvrir l’exposition « Le modernisme au fil du temps ». memoire.oye@free.fr +33 3 85 25 89 84 Musée « La Mémoire d’Oyé » Le Bourg Oyé

