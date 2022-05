JEP | Musée de l’école de Bothoa

2022-09-17 10:30:00 – 2022-09-18 18:30:00 Journées Européenne du Patrimoine 2022

Samedi 17 et dimanche 18 septembre Ouverture du musée de l’école de Bothoa.

Entrée gratuite.

Visite des salles de classe et expositions. De 10h30 à 18h30 Journées Européenne du Patrimoine 2022

