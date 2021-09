Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire JEP – Musée de la Voiture à Cheval Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

JEP – Musée de la Voiture à Cheval Marcigny, 18 septembre 2021, Marcigny. JEP – Musée de la Voiture à Cheval 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp

Marcigny Saône-et-Loire 4.5 4.5 EUR Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. Visite guidée sur demande. franck.lacroix71@orange.fr +33 3 85 25 43 10 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. Visite guidée sur demande. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Ville Marcigny lieuville 46.26857#4.04121