JEP – Musée 39/45 Dinan, 18 septembre 2021, Dinan.

JEP – Musée 39/45 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée 39/45 16, rue du Pont de la Haye

Dinan Côtes d’Armor

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Visite libre

Découverte de l’histoire de la seconde Guerre Mondiale grâce à des pièces d’époque et de nombreuses reconstitutions.

Évocation de la résistance et de la déportation.

Tarifs : 4€ et 3€

Renseignements : 02 96 39 65 89

→ 16, rue du Pont de la Haye – Léhon

+33 2 96 39 65 89

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Visite libre

Découverte de l’histoire de la seconde Guerre Mondiale grâce à des pièces d’époque et de nombreuses reconstitutions.

Évocation de la résistance et de la déportation.

Tarifs : 4€ et 3€

Renseignements : 02 96 39 65 89

→ 16, rue du Pont de la Haye – Léhon

dernière mise à jour : 2021-09-07 par