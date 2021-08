Lodève Lodève Hérault, Lodève JEP – MONSTRES MARINS OU ANIMAUX DISPARUS ? Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault Lodève Ichtyosaure, plésiosaure, mégalodon…. Ils ont tous peuplé nos fonds marins il y a des millions d’années et ont marqué notre imaginaire collectif.

On les retrouve ensuite dans nos légendes sous des formes monstrueuses. Le temps d’une visite, partez sur leurs traces à la lumière de la cryptozoologie, la science qui tente de démêler le vrai du faux de ces animaux pas tout à fait imaginaire… 4 Visites : 14h / 15h / 16h / 17h

Durée : 30 mn

à partir de 7 ans

